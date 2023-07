Băncile britanice sunt acuzate că pun pe lista neagră clienți din cauza opiniilor politice

Guvernul britanic a anunțat luni, 3 iulie, că examinează suspiciunile cum că băncile ar pune pe lista neagră anumiţi clienţi din cauza opiniilor politice ale acestora, transmite Reuters.

'Ar fi un motiv de preocupare serioasă dacă le-ar fi refuzate servicii financiare celor care îşi exercită dreptul la liberă exprimare legală', a afirmat un purtător de cuvânt al Ministerului de Finanţe, într-un comunicat emis luni.

Guvernul de la Londra a aprobat recent o lege care cere Autorităţii de Comportament Financiar să evalueze modul în care băncile tratează 'persoanele expuse politic', 'astfel încât să putem obţine echilibrul corect între dreptul clientului la liberă exprimare şi dreptul băncii de a gestiona riscul comercial', a spus purtătorul de cuvânt.

Ministerul s-a pronunţat anterior împotriva 'cancel culture' când a început consultările privind reglementările în materie de plăţi, inclusiv cu privire la faptul dacă regulile actuale protejează libertatea de expresie.

Cotidianul The Daily Telegraph a scris că Ministerul de Finanţe urmează să recomande o perioadă de notificare mai strictă pentru închiderea de conturi şi să ceară firmelor financiare să furnizeze mai multe informaţii despre motivele lor.

Într-un video postat pe Twitter săptămâna trecută, Nigel Farage spune că banca cu care lucrează de peste trei decenii l-a informat că îi închide contul, şi că a fost refuzat de alte câteva bănci atunci când a încercat să deschidă un alt cont. El nu a numit băncile respective.

The establishment are trying to force me out of the UK by closing my bank accounts.

I have been given no explanation or recourse as to why this is happening to me.

This is serious political persecution at the very highest level of our system.

If they can do it to me, they… pic.twitter.com/O4xQ1h79ub