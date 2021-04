Legea care ar fi trebuit sa ajute consumatorii, dedicata avocatilor si contestata de banci

Consumatorul este descurajat sa mai apeleze la legea darii in plata

Reticenta bancilor duce la sapa de lemn debitorii

Cea mai contestata lege

"Legea darii in plata a ajuns sa fie foarte folosita de avocati, in sensul ca aceasta trebuia sa fie facuta si folosita de consumatori. Dar prin aceasta obligatie de a te duce cu notificarea prin avocat si prin inapetenta bancilor de a se deschide si de a discuta notificarile si a le duce in instanta s-a facut un debuseu foarte bun pentru avocati si mai putin bun pentru consumatori", ne spun sursele financiare.Potrivit analistilor consultati de Ziare.com, legea darii in plata este foarte utila pentru consumatori, dar fiindca au fost inclusi si avocatii in ecuatie cresc costurile pentru consumatori, care si asa au probleme financiare."Pe langa faptul ca unui consumator ii cresc costurile, prin interventia avocatilor, nici nu am vazut ca acestia sa vina cu solutii senzationale care chiar sa-l ajute pe consumator. Adica la creditele in franci elvetieni nu prea am vazut sa se faca reechilibrari in asa fel incat sa se foloseasca un curs istoric. Si daca se obtine un curs la mediu, nu prea mai are sens sa apelezi la ea. Timpul petrecut in instanta este foarte lung, onorariile avocatilor foarte mari si constati ca aveai sanse sa iesi mai ieftin daca plateai direct creditul", spun sursele.Potrivit lor, bancile oricum contesta tot ce nu controleaza."Cum exista o reglementare care poate sprijini consumatorul, bancile sar si o contesta. Nu este prima data cand bancile fac asta si nici nu va fi ultima data. Si legea 193 la clauzele abuzive are foarte multe contestatii, sunt pline instantele de procese pe asa ceva. Une bancile sunt in pericol, contesta de dimineata pana seara, ca poate una dintre ele va fi admisa si apoi se poate crea un precedent, mai ales ca CCR este mai mult pro-industrie decat pro-consumator. Legea este buna, in esenta, dar ar fi fost si mai buna daca ar fi permis asociatiilor pentru protectia consumatorilor sa introduca notificarile de dare in plata", mai spune aceasta.Mai mult, ea crede ca nu legea chiar si asa schioapa cum este, nu este problema, ci reticenta bancilor de a discuta cu clientul cand are probleme. Iar aici, marea lor majoritate nu prea vor sa ajute clientul.Pe de alta parte, legea darii in plata a fost amanata la CCR, desi saptamana aceasta, trebuiau discutate modificarile care permit reechilibrarea contractelor de credit prin intermediul instantelor de judecata.Asociatia Credere chiar a transmis catre CCR un memoriu in sprijinul constitutionalitatii legii. "Parlamentul Romaniei adopta in aprilie 2020 modificari la Legea 77/2016 privind darea in plata, avand la baza indrumarile Curtii Constitutionale cuprinse in istorica decizie nr. 731/2019. Prin aceasta decizie magistratii CCR au retinut modalitatea eronata in care instantele de judecata au solutionat dosarele pe darea in plata, in detrimentul imprumutatilor, cu consecinte dramatice asupra vietii justitiabililor, sporind neincrederea in actul de justitie din Romania. Interpretarile eronate ale instantelor de judecata au vizat notiunea de impreviziune cuprinsa in legea darii in plata. In acest context, Parlamentul a instituit prin lege criterii de impreviziune, adica au fost determinate acele situatii de dezechilibru existente in materia contractelor de credit", precizeaza Credere.Legea darii in plata a fost contestata de catre entitatile bancare in circa 2000 de dosare, acesta fiind cel mai contestat act normativ din istoria Curtii Constitutionale din Romania."Cifrele sunt surprinzatoare, intrucat impactul estimat la nivelul sistemului bancar este unul nesemnificativ. Potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei catre Credere, in perioada mai 2016 - aprilie 2020 au apelat la Legea darii in plata 9500 de debitori. Dupa adoptarea modificarilor de catre Parlament, in perioada mai 2020 - februarie 2021, numai 728 de imprumutati au accesat prevederile legii darii in plata", precizeaza cei din asociatie.Astfel, Credere arata ca miza termenului de marti este foarte mare: o solutie de constitutionalitate asupra modificarilor operate la legea darii in plata ar asigura un climat de previzibilitate actului de justitie, acordand imprumutatilor (in special celor cu credite in franci elvetieni) posibilitatea de a obtine o solutie reala de reechilibrare a contractului de credit prin intermediul instantei de judecata."Legea darii in plata, sub rezerva indeplinirii unor conditii, confera imprumutatilor posibilitatea de a obtine in instanta adaptarea contractelor de credit sau, in subsidiar, transferul dreptului de proprietate asupra bunului ipotecat catre banca, cu consecinta stergerii datoriei", au mai declarat cei de la Credere.