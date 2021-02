Cum sa scutesti mii de euro cand cumperi o locuinta

CITESTE SI:

Asa ca, daca vrei sa iti mai ramana si ceva bani pentru mobilat sau echipat apartamentul ar fi bine sa recurgi la urmatoarea solutie. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii, cum sa mai economisesti bani cand cumperi un apartament.Cere dezvoltatorului ca atunci cand faceti contractul de rezervare si antecontractul sa va puna si locul de parcare in contract pentru a te ajuta atunci cand iei creditul. In felul acesta, daca nu depaseste cei 450.000 de lei, te vei putea bucura de includerea in rata a locului de parcare.Pe 30 de ani, suma de 3.500 sau 4.500 de euro cat costa un loc de parcare acum, nu se va simti prea mult, dar pe termen scurt, te va ajuta sa ramai in buzunar cu aceasta suma pentru a-ti putea imbunatatii noul apartament, mai ales daca ai o suma limitata de bani.Mai mult se va simti la buzunar si mai mult, in conditiile in care si taxele notariale pentru achizitia unui apartament ajung undeva aproape de 6.000-8.000 de lei. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.