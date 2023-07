Momentul șocant în care un bărbat a căzut în gol 50 de metri de pe un pod: ”Nu știe ce s-a întâmplat cu el” VIDEO

Un bărbat din Detroit a scăpat nevătămat după ce a căzut de pe un pod de la o înălțime de aproape 50 de metri.

Americanul, un muncitor în construcții, lucra la reparația podului în momentul producerii accidentului.

Când a căzut, el a fost văzut de o femeie care se plimba în parcul din apropiere. Aceasta i-a alertat pe cei de la Poșta Navală, care aveau bărci trase în apropierea podului, și, în câteva secunde, salvatorii au plecat în misiune.

”Probabil că erau vreo 20 de oameni în parc, care țipau și arătau spre locul în care a căzut bărbatul, încercând să ne ajute”, a declarat Sam Buchanan, căpitan de vas, potrivit Știrile PROTV.

Bărbatul a fost adus la mal teafăr, unde a fost așteptat de un echipaj al ambulanței.

”Ne-a spus doar că lucra la pod și nu știe ce s-a întâmplat cu el. I-am explicat că a căzut de pe pod și că eram acolo, să-l scoatem din râu”, a mai spus căpitanul de vas.

Momentul în care bărbatul a plonjat în apă a fost surprins de camerele de supraveghere.

An ironworker plunged 150 feet into the Detroit River after falling off the Ambassador Bridge that connects Detroit, Michigan, to Canada. pic.twitter.com/3cNJ1LNWDf