Decizia luată de Bayern Munchen în privința celui mai vechi jucător de la echipă

FC Bayern Munchen a anunţat, marţi, că a prelungit contractele portarilor Manuel Neuer şi Sven Ulreich.

“Timp de mulţi ani, căpitanul Manuel Neuer, în vârstă de 37 de ani, şi Sven Ulreich, în vârstă de 35 de ani, au fost mâinile de încredere ale FC Bayern - şi aşa vor rămâne. Clubul a prelungit acum contractele fiecăruia dintre ei cu câte un an, până la 30 iunie 2025”, a precizat gruparea bavareză.

Manuel Neuer s-a declarat încântat de prelungirea contractului. "Mă bucur că rămân la FC Bayern pentru încă un an. După lunga mea accidentare, am revenit în plină formă. Este o plăcere imensă pentru mine să fiu pe teren cu această echipă. Sunt sigur că, împreună cu fanii, ne putem atinge marile obiective în următorii ani - şi, evident, finala Ligii Campionilor din 2025 la München este unul dintre ele. Faptul că îl am încă pe Sven alături de mine face ca acest lucru să fie şi mai frumos”, a spus el.

Neuer a ajuns la Bayern de la FC Schalke 04 în 2011 şi este căpitanul echipei din 2017. El a reuşit de două ori cu FC Bayern (2013, 2020) tripla Liga Campionilor, Bundesliga şi Cupa Germaniei, precum şi câştigarea Cupei Mondiale a Cluburilor de două ori, în aceiaşi ani. A fost campion în Bundesliga de 11 ori şi a câştigat Cupa Germaniei de şase ori. În total, a jucat 494 de meciuri în tricoul lui Bayern şi ar putea să-l egaleze pe Bastian Schweinsteiger (500) în clasamentul all-time al meciurilor jucate, până la sfârşitul anului. Neuer este, de asemenea, cel mai selecţionat portar al Germaniei (117 meciuri) şi a făcut parte din echipa care a câştigat Cupa Mondială în 2014.

Ulreich a ajuns la Bayern în 2015 de la VfB Stuttgart şi, în afară de o scurtă perioadă la Hamburger SV în sezonul 2020/21, a rămas de atunci la echipa bavareză. S-a bucurat de triplă în 2020 şi a câştigat şapte titluri în Bundesliga, alături de trei Cupe ale Germaniei. Ulreich a avut 98 de prezenţe în poartă pentru FC Bayern până în prezent.