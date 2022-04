Olaroiu: Gigi Becali distruge jucatorii

Fostul antrenor al Stelei, Cosmin Olaroiu, il considera pe Gigi Becali principalul vinovat pentru situatia in care a ajuns vicecampioana Romaniei. Olaroiu il critica pe Becali pentru cuvintele adresate in presa la adresa jucatorilor.

"Pai, cum sa mai joace Arthuro, Tiago sau Abel Moreno daca patronul vorbeste cum vorbeste despre ei? Daca ii distruge prin presa. Si cand eram eu la fel facea cu Dica sau Iacob, numai ca eu stiam cum sa ii pacalesc pe jucatori. Il vedeam pe Dica ravasit in vestiar si ii ziceam ca, de fapt, Gigi nu a zis asta, ca, de fapt, a zis altceva, si tot asa", a spus Cosmin Olaroiu in GSP.

Dupa ce a negociat cu Gigi Becali revenirea in Ghencea, Olaroiu sustine ca va reveni la Steaua doar atunci cand va crede ca poate califica echipa in primavara Ligii Campionilor.

Ads

"Doar atunci cand voi sti ca pot face mai multe lucruri decat am realizat in timpul primului meu mandat. Adica in momentul in care voi fi sigur ca sunt capabil sa calific aceasta echipa si din grupele Ligii Campionilor, nu doar sa o duc acolo. Atunci, da!", a precizat antrenorul care a dus Steaua in semifinalele Cupei UEFA.