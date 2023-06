Bere expirată pe litoralul românesc. Mărturia unui angajat: ”A început să rupă cu unghia”

Sezonul estival oferă o sumedenie de locuri de muncă pe litoralul românesc pentru românii din întreaga țară, dar nu întotdeauna o asemenea experiență se încheie cu bine.

Astfel, în spațiul online, a apărut mărturia unui bucureștean care s-a dus să muncească la Mamaia.

„Pe 15 iunie am găsit un anunț pe OLX pentru un job. Am sunat acolo, le-am spus ce știu să fac, mi-au spus că vor găsi ceva pentru mine. A doua zi am ajuns acolo, pe 16 iunie. Ei au 3 restaurante, unul la Eforie, unul în Mamaia Nord și unul în zona Satului de Vacanță. Restaurantul din Eforie se numea Terasa Haiducilor, iar cele din Mamaia se numesc Preparate Haiducești la jar. Pe mine m-a dus în Mamaia Nord prima dată, am muncit de când am ajuns, de la 12 la 12 noaptea.

Apoi, m-a dus în Mamaia Sat, acolo unde aveau cazare, o cameră de 10 mp, fără hârtie igienică la baie, erau numai melci peste tot. A doua zi m-au mutat în altă cameră, pentru că trebuia să vină altcineva. După două ore mă sună că trebuie să mă mut în camera de sus, în mansardă.

Aveam doar o chiuvetă, și când am întrebat de duș, mi-au zis să vorbesc cu colegii să văd cum mă spăl”, spune tânărul, citat de replicaonline.ro.

”A doua zi, eram pe terasă și mă cheamă doi clienți, mi-au arătat că berea ce o serveau era expirată de la începutul lunii iunie. Seara, după ce s-a închis terasa, personalul a început să rupă cu unghia eticheta unde scria data de expirare la toate berile”, a completat el.

Ads