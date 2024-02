Mult-așteptata veste dată de Beyonce în timpul Super Bowl

Beyoncé a anunţat în timpul Super Bowl mult-aşteptata parte a II-a a albumului său "Renaissance" din 2022 - şi, aşa cum se zvonea de mult timp, se pare că va fi un album cu influenţe country, care va fi lansat în 29 martie, scrie Variety.

În anunţul elaborat, care face referire la sine, o vedem pe Beyoncé parcurgând melodii pe un iPhone, apoi la un stand de limonadă (făcând referire la albumul său clasic din 2016 cu acelaşi nume), urmând o serie de jocuri de cuvinte pe numele ei: "Barbey", făcând referire la filmul „Barbie”, şi spunând că va fi prima femeie preşedinte, apoi prima femeie care va lansa prima rachetă pentru prima femeie în spaţiu.

Pe pagina de Instagram, artista dezvăluie ultimul teaser video, care include titlul albumului şi data lansării.

Există, de asemenea, un panou publicitar şi o plăcuţă de înmatriculare a unei maşini pe care scrie "Texas Hold 'Em", făcând referire la jocul de poker numit după statul natal al cântăreţei, şi, posibil, la un titlu de cântec.

La scurt timp, două melodii au apărut pe serviciile de streaming - mai întâi pe Tidal. "Texas Hold 'Em" este realizat cu chitare acustice, bas, tobă şi voce.

Cea de-a doua piesă se numeşte "16 Carriages". Ambele melodii beneficiază de contribuţii din partea producătorului Raphael Saadiq, cunoscut pentru hiturile cu D'Angelo ("How Does It Feel?") şi Solange, sora lui Beyonce.

Spre deosebire de proiectele anterioare, în care artista a lansat filme de lungmetraj şi videoclipuri care însoţeau albumul, "Renaissance" este acum fără materiale vizuale, o schimbare notabilă pentru Beyoncé.

Dar ea a surprins magia turneului său mondial care a doborât recorduri, cu încasări de 579 de milioane de dolari, prin lansarea în cinematografe a filmului "Renaissance: A Film by Beyoncé", în noiembrie, care este parţial documentar, parţial concert. La scurt timp după ce filmul a avut premiera la Londra, Beyoncé a lansat single-ul "My House", o revenire la rădăcinile sale din Houston.