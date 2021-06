Bianca Andreescu, schimbare importanta in cariera sa dupa ce si-a dat afara antrenorul! Ce super contract a semnat

Sportiva nascuta in Canada din parinti romani si-a dat afara antrenorul, Sylvain Bruneau, persoana care a ajutat-o sa ajunga in elita tenisului mondial. Andreescu vrea sa-si relanseze cariera dupa jocul slab prestat in ultimele luni.Canadianca a semnat cu IMG, una dintre cele mai importante companii de marketing sportiv din lume.Cu sediul in SUA, agentia globala are numerosi sportivi in portofoliu. Novak Djokovic , Naomi Oasaka, Serena Williams Garbine Muguruza au contracte cu International Management Group.Bianca Andreescu a renuntat astfel la Octagon, o alta companie mare din lume in marketing sportiv, si cea care i-a fost alaturi inca de cand era o necunoscuta in tenis.Aceasta schimbare din punct de vedere al managementului in cariera canadiencei a venit imediat dupa ce ea a anuntat pe Twitter despartirea de antrenorul Sylvan Bruneau.Chiar daca nu a mai castigat nici un turneu din 2019, de la US Open, Bianca Andreescu a ramas in top 10 si datorita pandemiei. In 2020 s-au anulat multe turnee de tenis, iar jucatoarele au avut parte de un clasament protejat.Sportiva din Canada are parte de un sezon slab. Andreescu a fost eliminata in turul doi de la Australian Open , iar la Roland Garros a parasit turneul in primul tur.