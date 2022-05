Campionii, campionii! RAAL Bistrita, la al 4-lea titlu pe sintetic!

Aseara, s-a incheiat la Baza Raoul campionatul primei ligi bistritene de minifotbal. RAAL Bistrita a profitat in ultima etapa de esecul inregistrat de FC Stone, echipa ce ii sufla in ceafa, si a castigat sezonul chiar daca a pierdut in ultimul meci, 2-3, cu Extraterestrii.Astfel, de pe prima pozitie, RAAL s-a calificat direct la turneul final de la Ramnicu Valcea, programat intre 15 si 17 iulie. Extraterestrii de pe 2 si FC Stone de pe 3 vor incerca si ele sa ajunga acolo, dar in urma unei ... citeste toata stirea