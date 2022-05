CS Gloria Bistrita-Nasaud 2018 continua parcursul in Cupa Romaniei Fan Courier si are un adversar de temut. CSM Bucuresti, echipa liderului Cristina Neagu, va fi urmatorul hop de trecut pentru fetele lui Horatiu Pasca.Faza a treia din Cupa Romaniei se joaca acasa la Peluza Albastra, in Sala Polivalenta din Bistrita. Dupa ... citeste toata stirea