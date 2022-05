Interviu Ioana Singeorzan: Dintr-o familie pasionata de tenis de masa, in goana dupa medalii

Avea doar 6 ani atunci cand, ambitionata de fratele sau mai mare, a pasit pentru prima oara intr-o sala in care a gustat din senzatiile tenisului de masa. Cu sprijinul neconditionat al tatalui sau si cu antrenori dedicati, Ioana Singeorzan a devenit campioana nationala si a adunat o multime de medalii in competitiile nationale, europene si mondiale, iar drumul sau este abia la inceput.Totul a inceput cu o masa de tenis la care Ioana si tatal sau se jucau in timpul liber si cu un prim ... citeste toata stirea