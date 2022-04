Sambata, ora 14. Derby-ul sezonului in Liga 1 Feminin, Heniu Prundu Bargaului - U Olimpia Cluj!

Startul returului in play-off-ul Ligii 1 Feminin programeaza intalnirea decisiva dintre Heniu Prundu Bargaului si actuala campioana, U Olimpia Cluj!Aflata la un punct in spatele U Olimpiei Cluj dupa victoria de sambata, 23 aprilie, scor 4-0, cu Politehnica Timisoara, formatia bistriteana iti doreste un spectacol fotbalistic pe "Bargau Arena".Meciul se vede in direct pe PRO ARENA si FRF TV!Dupa finala Cupei Romaniei din 2021, transmisa in direct pe Digi Sport, derby-ul dintre Heniu si ... citeste toata stirea