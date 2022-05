Veste tragica: A murit unul dintre cei mai buni aparatori ai Gloriei din toate timpurile!

In anul centenarului, la nici o luna inaintea aniversarii celor 100 de ani ai Gloriei, o veste trista a vine dinspre Tarcau, un sat din judetul Neamt. Acolo a trait in ultimii ani unul dintre cei mai buni fundasi centrali care au jucat la Bistrita.Simion Mironas s-a stins astazi dupa o crunta suferinta mai mult psihica decat fizica. La nici 3 luni dupa ce i-a murit unicul fiu, medic la un spital din Anglia, decedat in conditii neelucidate complet pana azi, fostul libero al Gloriei s-a dus si ... citeste toata stirea