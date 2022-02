Februarie a fost deja o lună importantă pentru zborul autonom. Pentru prima dată, sâmbăta trecută, pe 5 februarie, și apoi din nou luni, pe 7 februarie, un elicopter Black Hawk special echipat a zburat fără niciun om la bord. Aparatul pilotat de computer a fost testat ca parte a unui program DARPA numit Alias , iar testele au avut loc din Fort Campbell, Kentucky.

Elicopterul modernizat a fost controlat de un sistem autonom fabricat de Sikorsky. Ca parte a acestui sistem, elicopterul are un comutator la bord care le permite aviatorilor să indice dacă doi piloți, un pilot sau niciun pilot nu vor opera elicopterul. Aceasta a fost prima dată când un Black Hawk a fost trimis în aer cu opțiunea fără pilot, astfel încât sistemul informatic s-a ocupat de toate comenzile. Deși acestea au fost doar zboruri de test, ele sugerează un viitor în care armata ar putea trimite un elicopter autonom într-o misiune de salvare periculoasă, care să nu aibă pe nimeni la bord.

Primul test a avut loc pe 5 februarie. „Piloții au mutat butonul la zero și am făcut primul nostru zbor fără nimeni la bord”, a spus Stuart Young, managerul de program pentru Alias ​​la DARPA, în timpul unui briefing de presă de marți, 8 februarie.„Am făcut un zbor simplu înainte și câteva viraje, apoi am aterizat".

Acest zbor scurt a fost urmat de încă unul de aproximativ 30 de minute în aceeași zi. La zborul mai lung, Igor Cherepinsky, directorul Sikorsky Innovations, a remarcat că elicopterul a primit date simulate de senzori. (Sikorsky produce elicopterele Black Hawk, cunoscute și sub numele de UH-60.) În timp ce Black Hawk se afla fizic în Kentucky, ca parte a misiunii, s-a comportat ca și cum ar fi ocolit structurile din Manhattan, datorită acelor date simulate de senzori, a explicat Cherepinsky. „Și aeronava evita, practic, (ceea ce credea că sunt) clădiri în timp real”. El a adăugat că deținerea unui elicopter cu această capacitate ar putea fi utilă în medii urbane, atât în ​​context militar, cât și civil.

Cherepinsky a remarcat, de asemenea, că elicopterul Black Hawk fără echipaj a zburat la aproximativ 4.000 de picioare (1.200 de metri) altitudine și la viteze de aproximativ 185 până la 200 de kilometri pe oră. Un alt zbor autonom scurt a avut loc luni cu aceeași aeronavă.

În general, acest tip de tehnologie are trei obiective principale, a spus Young. Prima este siguranța, pentru a ajuta, în mod ideal, să împiedice o aeronavă să facă ceva dezastruos, cum ar fi ciocnirea de un versant sau de o anumită structură. Al doilea este asistența în zbor, astfel încât echipajul să se poată concentra asupra preocupărilor de ansamblu, cum ar fi misiunea generală. „Dacă puteți elimina unele dintre funcțiile de nivel inferior, le putem permite piloților să fie eliberați de aceste responsabilități”, a spus Young. Iar a treia este reducerea costurilor, fie în taxele de formare a personalului, fie chiar în întreținere.

Programul Alias al DARPA, ​​din care a făcut parte acest test, este în desfășurare de aproximativ șase ani; „Alias” este un acronim care înseamnă Aircrew Labor In-Cockpit Automation System. Sikorsky, între timp, lucrează și la tehnologia sa de autonomie de câțiva ani. Compania operează un elicopter de testare non-militar numit SARA sau Sikorsky Autonomous Research Aircraft. Acel elicopter a fost un punct de referință pentru acest tip de tehnologie autonomă.

„SARA este locul unde am dezvoltat toate acestea”, a spus Cherepinsky. „Black Hawk este foarte asemănător cu el.”

Având în vedere aceste zboruri fără echipaj intră în etapele finale, programul DARPA este în curs de încetare, a spus Young. „Colaborăm activ cu Armata pentru a trece capacitățile către servicii”. El a mai spus că Forțele Aeriene sunt interesate de acest tip de software pentru avioanele sale de luptă F-16 .

