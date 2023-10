Fostul premier britanic Boris Johnson a anunțat că și-a găsit un nou loc de muncă. „Voi oferi punctele mele de vedere despre orice” VIDEO

Fostul premier britanic Boris Johnson a anunțat că va lucra pentru canalul TV britanic GB News, combinând-o cu munca de editorialist pentru ziarul Daily Mail. Anunțul a fost făcut pe contul său X (Twitter).

„Voi oferi acestui nou canal grozav punctele mele de vedere despre orice, de la Rusia la China, la războiul din Ucraina și la felul în care ne confruntăm cu toate aceste provocări, precum și despre oportunitățile extraordinare care ne așteaptă”, a spus Johnson.

GB News a raportat că Boris Johnson va lucra ca prezentator și comentator din 2024. Fostul premier va acoperi viitoarele alegeri naționale din Marea Britanie și alegerile din Statele Unite.

Reamintim că, pe 7 iulie, Boris Johnson și-a anunțat demisia. Pe 6 septembrie, el a predat oficial postul de prim-ministru al Marii Britanii succesoarei sale, Liz Truss, care a fost aleasă ca noul lider al Partidului Conservator.

I’m very much looking forward to joining GB News https://t.co/D3bXVDlDss