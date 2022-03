30 milioane lei din fonduri europene pentru Spitalul Judetean, orasul Flamanzi, comunele Cristinesti, Vladeni, Rachiti, Todireni, George Enescu, Copalau, Hiliseu Horia

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), a asigurat, in luna februarie 2022, semnarea a 160 contracte de finantare cu o valoare totala de aproximativ 650 milioane lei, dintre care 10 in judetul Botosani cu o valoare de aproape 30 milioane lei. Proiectele finantate vizeaza cu precadere masuri de sprijin pentru combaterea pandemiei in scoli si spitale, dar si imbunatatirea eficientei energetice sau ... citeste toata stirea