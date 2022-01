480 de noi cazuri de Covid-19 au fost anuntate de Directia de Sanatate Publica Botosani, sambata, 22 ianuarie. Judetul a ajuns la o incidenta de 4,97 cazuri la mia de locuitori, in timp ce municipiul resedinta de judet are o incidenta de 10,07 cazuri la mie. Doar comuna Mihai Eminescu are o incidenta mai mare decat municipiul, respectiv 10,96 cazuri la mia de locuitori. ... citeste toata stirea