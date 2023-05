O adolescenta de 17 ani a fost ranita, miercuri, in urma unui accident rutier produs pe raza municipiului Botosani, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu.Fata se deplasa cu o motocicleta pe Calea Nationala, dinspre centru spre localitatea Catamarasti Deal, si a lovit un autobuz care efectua manevra de intoarcere. Dupa impactul cu autobuzul, motociclista a ajuns sub un camion care stationa in zona unei lucrari pe calea de rulare."In ... citeste toata stirea