Alexandrescu vrea UPU la Dorohoi si investeste masiv: "Nu deserveste doar dorohoienii, ci toata zona de nord a judetului"

Autoritatile locale din municipiul Dorohoi au inceput demersurile pentru transformarea Centrului de Primiri Urgente a Spitalului Municipal Dorohoi in Unitate de Primiri Urgente (UPU). Primarul Dorin Alexandrescu a declarat ca a transmis un memoriu catre Ministerul Sanatatii in acest sens, iar pe plan local se fac investitii masive in sistemul sanitar dorohoian, de peste 69 milioane lei, iar suma continua sa creasca pentru ca se tot depun proiecte pe toate liniile de finantare posibile. "Avem un ... citeste toata stirea