Ancheta interna la IPJ Botosani dupa ce un tanar s-a injunghiat chiar in sediul Politiei

Un tanar de 30 de ani s-a injunghiat chiar in sediul Inspectoratului Judetean de Politie din Botosani. In urma incidentului s-a demarat o ancheta interna. Incident grav in sediul Inspectoratului Judetean de Politie Botosani. Un tanar s-a injunghiat dupa ce a fost adus la audieri. Incidentul a avut loc vineri. Barbatul de 30 de ani a fost retinut si adus pentru audieri de politistii botosaneni, fiind banuit ca a facut o talharie cu o zi in urma. Barbatul nu ar fi fost insa perchezitionat de ... citeste toata stirea