Dana Lazaruc a reprezentat Botosani la actiunea de mobilizare din Bruxelles pentru aderarea Romaniei la Schengen

Botosanenii au fost reprezentati la actiunea de mobilizare pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen din fata sediului Consiliului UE din Bruxelles de consilierul local PSD Dana Lazaruc. Zeci de reprezentanti ai PES activists Romania, veniti din toata tara si din diaspora, s-au mobilizat astazi, in fata sediului Consiliului UE, pentru a transmite mesajele lor de sustinere pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen, in contextul in care, chiar in respectiva institutie se va adopta decizia ... citeste toata stirea