Dovada ca se poate investi cu cap in Educatie: gradinita de la tara, cu dotari mai bune ca la oras

Intr-o comuna din judetul Botosani a fost data in folosinta una dintre cele mai moderne gradinite din Moldova. Are dotari de ultima generatie si ofera copiilor de la tara conditii, in multe cazuri, mai bune ca acasa. Unitatile de invatamant din mediul rural, din judetul Botosani, au fost cunoscute la nivel national, mai bine de trei decenii, pentru conditiile de ev mediu oferite elevilor si prescolarilor. Si in 2022, o parte a acestora inca au toaleta in fundul curtii, nu au incalzire adecvata, ... citeste toata stirea