Ludoteca de la Botosani, proiectul unic care da sperante copiilor cu probleme de vedere sau de auz

In municipiul Botosani se afla un centru educational unicat in Romania. Este vorba despre o ludoteca specializata pentru copii cu deficiente de auz si vaz. Ludoteca beneficiaza de jocuri si materiale didactice personalizate pentru aceste deficiente, dar si de creatii originale.In Romania, sunt numerosi copii cu deficiente de vaz si auz care nu au parte de o sansa reala de integrare in societate, mai ales din cauza lipsei spatiilor gratuite pentru terapie sau a materialelor educationale ... citește toată știrea