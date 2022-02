Microbuz blocat de Politia Locala! Proprietarul i-a montat numere false ca sa pacaleasca politistii si a distrus dispozitivul aplicat la roata - GALERIE FOTO

Pe 29 noiembrie anul trecut, in zorii zilei, politistii locali si echipaje de la societatea Eltrans au organizat o ampla serie de controale pe strazile orasului, pentru identificarea autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone, parcate neregulamentar.Actiunea din noiembrie... continua in februarieIn doar cateva ore au fost gasite in jur de 30 de microbuze sau autoutilitare ale caror roti au fost blocate de politistii localiUn microbuz in cartierul ANL Bucovina, care a avut in prima ... citeste toata stirea