Primarul Andrei anunta ca incep lucrari de 1,5 milioane lei din fonduri europene in Parcul Tineretului si Centrul Istoric

Doua noi santiere vor fi incepute in Botosani, in urmatoarea perioada, cu finantare din fonduri europene nerambursabile. Este vorba despre doua santiere deschise in doua zone considerate vulnerabile din punct de vedere al puterii economice a persoanelor care locuiesc acolo. Primarul Cosmin Andrei a detaliat valoarea proiectului de 1,5 milioane lei care se va desfasura in Parcul Tineretului si Centrul Istoric al municipiului Botosani."Investitia care urmareste, printre altele, imbunatatirea ... citeste toata stirea