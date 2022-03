Trece pandemia, raman procesele: Sute de angajati de la "Mavromati" au dat spitalul in judecata pentru neacordarea de sporuri

Dupa doi ani, Romania a iesit din starea de alerta fiind eliminate toate restrictiile. Au fost doi ani in care s-au luat tot felul de masuri si s-au acordat anumite beneficii pentru angajatii din prima linie.Val de procese din cauza sporurilorAu beneficiat de anumite sporuri de la personalul medical la angajatii din prefecturi. Au aparut insa si nemultumiri din cauza legilor interpretabile sau chiar fondurilor insuficiente.Asa se face ca acum s-a ajuns in punctul in care spre exemplu ... citeste toata stirea