Un elev de liceu propune Primariei un proiect care ar ajuta la revitaliza Centrul Vechi. Primarul a acceptat!

Un elev de liceu care realizeaza schite in creion ale celor mai reprezentative cladiri istorice din municipiul Botosani a mers la primarul Cosmin Andrei si i-a facut o propunere concreta prin care incearca sa revitalizeze Centrul istoric al municipiului. "In vizita la domnul primar Cosmin Andrei, am indraznit sa merg cu o propunere. Agreata si acceptata de dumnealui, il consideram impreuna deja un demers important pentru cladirile istorice ale orasului nostru si, poate vom reusi sa contribuim ... citeste toata stirea