Adolescent de 17 ani batut, dezbracat si amenintat cu violul de un barbat care-l acuza ca a avut o relatie cu sotia lui

Un barbat de 36 de ani a umilit, batut si chiar a fost la un pas sa violeze un baiat de 17 ani, pe care il suspecteaza ca ar fi avut o relatie cu sotia sa. Individul a fost retinut si va fi propus astazi la arestare preventiva sub acuzatiile de tentativa de viol si lovire si alte violente. Scenele socante au avut loc in vecinatatea statiei de epurare de pe digul Braila-Galati in seara zilei de 24 decembrie 2021, cand politistii braileni au fost sesizati de catre un tanar, in varsta de 17 ani, ... citeste toata stirea