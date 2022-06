Biciclist din Braila, bagat in arest pentru ca plesnea peste fund elevele, in drumul lor spre scoala

Un barbat din Braila a fost arestat pentru agresiunea sexuala. Potrivit anchetatorilor, individul se plimba pe bicicleta, iar cand trecea pe langa o eleva, o plesnea la fund. Un brailean a fost reclamat la Politie pentru distractia sa: se plimba cu bicicleta si lovea la fund fetele care mergeau la scoala."S-a retinut ca, la data de 09.02.2022, in jurul orei 6,40, in timp ce se afla pe bicicleta, inculpatul a urmarit-o pe persoana vatamata minora, dupa care a lovit-o cu palma in zona dorsala, ... citeste toata stirea