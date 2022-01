2 hectare curatate pentru noua cresa de pe 13 Decembrie

Edilii brasoveni isi propun ca anul acesta sa "faca lumina" in locul fostului depou de tramvaie de pe strada 13 Decembrie din Brasov, unde ar urma sa prinda contur un centru educational, ce va include, pentru inceput, o cresa.Pe acest teren au ramas 5 constructii paraginite, care ar urma sa fie demolate. In prezent, este in curs de obtinere avizul de mediu, dupa ce in prealabil s-a facut si o sondare a terenului pentru a nu exista riscul unei contaminari, in urma activitatilor derulate pe ... citeste toata stirea