"60 de lei kilogramul?! Dar cine da atata?". Miei mai scumpi decat anul trecut, in pietele din Brasov

60 de lei pentru un kilogram de carne de miel este pretul cu care producatorii au ajuns in pietele brasovene in saptamana dinaintea Pastelui Catolic. Producatorii spun ca anul trecut pretul era de aproximativ 50 de lei, insa inflatia i-a obligat sa vina si ei cu un pret mai mare."Sunt de toate marimile, de la 7 kilograme, pana la 15 kilograme, crescuti sanatos, astfel ca avem si mai mici, si mai mari. .S-a scumpit carnea de miel, dar totul s-a scumpit in ultimul an. S-a scumpit si la viu, ... citește toată știrea