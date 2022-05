A murit "Doamna doctor Polidin"

Sylvia Hoisie, medicul care a inventat vaccinul Polidin s-a stins din viata marti, 24 mai, la varsta de 94 de ani.Deportata cu intreaga familie in 1941 din Campulung Moldovenesc in Transnistria, pe cand avea doar 14 ani, Sylvia Hoisie a supravietuit celor 4 ani de lagar si s-a intors in Romania. A studiat medicina la Iasi, dupa care s-a angajat la Institutul Cantacuzino, in acelasi oras, unde a devenit unul dintre cercetatorii care, la inceputul anilor '60, au inventat cunoscutul medicament ... citeste toata stirea