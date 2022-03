Ada Gales si Smiley, parteneri in "Odata pentru totdeauna"

Actrita Ada Gales si cantaretul Smiley joaca impreuna in filmul regizorului Iura Luncasu, "Odata pentru totdeauna", lansat in cinematografele din Romania Lansat la finalul lunii februarie, filmul "Odata pentru totdeauna" ne propune in rolul principal feminin cea mai in voga tanara actrita din Romania. Ada Gales, premiata pentru debut de UNITER in 2016, joaca alaturi de Smiley, debutant intr-un rol de asemenea anvergura. Iura Luncasu isi prezinta in film propria poveste, cea a regizorului care ... citeste toata stirea