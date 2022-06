BAC 2022. Medii mai mari la liceele din Fagaras si Victoria fata de anul trecut. In top, CN ,,Radu Negru", iar la coada clasamentului, CT ,,Aurel VIjoli"

Este al treilea an in care la liceele din Fagaras si Victoria niciun elev n-a obtinut media generala 10.00 la examenul de bacalaureat. In acest an insa nici la nivel judetean niciun elev n-a obtinut media maxima la examenul maturitatii. Totusi fata de anul trecut, cea mai mare medie din judet, 9,95, a fost obtinuta de un elev de la CN ,,Radu Negru" din Fagaras, la egalitate cu un elev de la Colegiul Mesota din Brasov. In acest an, liceele din Fagaras si Victoria au inregistrat o promovabilitate ... citeste toata stirea