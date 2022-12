Cuplurile din Brasov care au trecut de 50 de ani de casatorie, asteptate la "Nunta de aur". Inscrierile se fac pana in 16 decembrie

Cuplurile din Brasov care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta in perioada 2020 -2022 isi vor putea aniversa "Nunta de aur" in 20 decembrie, in cadrul unui eveniment organizat de Primaria Brasov la Restaurantul Aro Palace."Deja s-au inscris 87 de cupluri, dar ii asteptam pe toti cei care in ultimii doi ani au ajuns la aceasta frumoasa aniversare. Este un moment important pentru comunitatea noastra, un moment in care putem sa ii felicitam pe parintii sau bunicii nostri pentru ... citeste toata stirea