Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat joi o hotarare prin care schimba modul de trecere la invatamantul online.Scolile nu vor mai functiona in sistem fizic sau online in functie de rata de vaccinare in randul cadrelor didactice, ci in functie de gradul de ocupare a paturilor destinate ... citeste toata stirea