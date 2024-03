Februarie 2024 este a 9-a luna consecutiva care depaseste cu mult temperaturile normale din Europa pentru perioada respectiva

Februarie 2024 a fost cea mai calda luna inregistrata vreodata la nivel mondial, alaturandu-se astfel unei serii de noua recorduri lunare consecutive, cu temperaturi mult peste normal in Europa, a anuntat joi Copernicus, transmite News.ro.Temperaturile oceanelor, care au fost peste recorduri de aproape un an, au o contributie majora la aceasta serie extraordinara. A fost atins un nou record absolut pentru toate lunile combinate, cu 21,06 gradeC inregistrate in februarie la suprafata marilor ... citește toată știrea