Instanta a validat si mandatul supleantului Leabu Iuliana pentru CL Fagaras. Cand va depune juramantul? Ping pong cu mandatul lui Dobria Florin

Legislativul de la Fagaras va fi completat cu 2 consilieri locali, care vor ocupa locurile vacante. Asta daca Leabu-Cornea Iuliana Florentina si Dobria Florin Emanuel vor depune juramantul in plenul CL Fagaras. Judecatoria Fagaras a validat in sedinta din data de 20 septembrie 2022 mandatul Iulianei Leabu, iar in cazul lui Florin Dobria instanta validase mandatul inca din 18 iulie 2022, dar acesta nu si-a putut prelua functia de ales local.Alt consilier local validatIn Dosarul nr. ... citeste toata stirea