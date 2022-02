Mai multe vacante in anul scolar 2022-2023. Elevii ar putea incepe scoala pe 5 septembrie

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat miercuri propunerile institutiei pe care o conduce privind structura anului scolar 2022-2023.Anul scolar viitor ar putea incepe pe 5 septembrie, iar in luna octombrie va fi o vacanta pentru toti elevii din ciclurile primar, gimnazial si liceal.Luam in calcul ca la final de octombrie sa fie o saptamana de vacanta pentru toti elevii, a spus ministrul Sorin Cimpeanu, la TVR2.Vacanta de iarna va fi in perioada 22 decembrie 2022-8 ianuarie 2023. ... citeste toata stirea