Morti pe loc, pe drumurile Iasiului

Un tragic accident a avut loc luni, 25 martie, in cursul dupa amiezii, pe DN 28A, la iesirea din municipiul Pascani spre Motca.Un autoturism inmatriculat in Brasov s-a izbit de un autocamion, iar in urma incidentului un barbat, soferul, si-a pierdut viata pe loc. De asemenea, o alta persoana, cel mai probabil sotia barbatului decedat, a fost incarcerata, dar a fost ... citește toată știrea