Localnicii din comuna Parau care sunt in cautarea unui loc de munca, dar si persoanele care primesc ajutor social sunt invitati marti, 27 septembrie a.c., ora 10.00, la Caminul Cultural din Parau unde au ansa sa se angajeze. Ovidiu Ovesea, primarul comunei, a invitat in comuna reprezentantul unei firme din Brasov care are disponibilitatea de a ... citeste toata stirea