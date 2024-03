Poate anul asta nu ne vom mai "topi" la soare

Fantanile arteziene si cismelele din Brasov ar putea fi puse in functiune mai repede in acest fata de 2023. Atunci, fantanile au fost pornite in luna iulie. Reprezentantii municipalitatii brasovene au anuntat ca, in scurt timp, fantanile si tasnitorile stradale vor fi verificate si vor fi facute lucrarile necesare pentru a fi puse in functiune, acolo unde este cazul. "Avand in vedere ca se anunta temperaturi ridicate, in perioada urmatoare vom face toate lucrarile necesare de punere in ... citește toată știrea