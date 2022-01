Poiana Marului: Si-a dat sotul disparut, 5 zile mai tarziu i-au gasit cadavrul

Politistii din cadrul Politiei Orasului Zarnesti au fost sesizati marti, 25 ianuarie, de catre o femeie din localitatea Poiana Marului, judetul Brasov cu privire la faptul ca sotul sau, in varsta de 65 ani, a plecat voluntar de la domiciliu in dimineata zilei de 20.01.2022 si nu a revenit pana la data efectuarii sesizarii."S-a constituit, de indata, echipa operativa care a procedat la cautarea persoanei in cauza, in urma activitatilor desfasurate barbatul fiind gasit ... citeste toata stirea