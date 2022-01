Politia Municipiului Brasov - Sectia 5 a fost sesizata in data de 8 ianuarie 2022, de catre o femeie cu privire la faptul ca tatal sau, in varsta de 87 ani, a plecat de la domiciliu sau din municipiul Brasov, in cursul aceleiasi zile si nu a revenit pana in prezent.Semnalmente: inaltime 1,65 m, greutate 65 kg, constitutie atletica, ... citeste toata stirea