Pretul carnii de MIEL a explodat. Romanii vor cumpara carne de PASTE la suta de grame

Pretul carnii de miel a explodat, in timp ce 40% din productie se exporta.Motivul se regaseste in faptul ca exportul a devenit singura solutie pentru fermierii care trebuie sa-si recupereze investitia. Iar in tot acest timp multi dintre romani vor avea anul acesta un Paste la suta de grame, potrivit Realitatea Plus.Daca anul trecut, ... citește toată știrea