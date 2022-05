Primaria Fagaras a lansat o platforma online, pentru depunerea cererilor si sesizarilor

Primaria Fagaras face un pas in directia digitalizarii serviciilor institutiei, pentru ca locuitorii sa nu mai stea la ghisee, si lanseaza o platforma online.Platforma online, e.primaria-fagaras.ro, pentru depunerea cererilor necesare in interactiunea cu administratia locala, a fost lansata marti, 10 mai, in sala mica a Casei Municipale de Cultura din Fagaras.Prin aceasta, cetatenii au posibilitatea de a depune solicitari catre functionarii publici ai Primariei Fagaras direct pe platforma, ... citeste toata stirea