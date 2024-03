Reabilitarea drumurilor din comuna Mandra, investitie de 7,4 milioane de lei. Legislativul a aprobat cofinantarea de 488.000 lei

Consilierii locali ai Comunei Mandra au aprobat, in ultima sedinta a Legislativului, proiectele de hotarare, initiate de primarul Serban Ioan Taflan, legate de investitia ,,Drumuri de interes local in Comuna Mandra", finantata prin programul ,,Anghel Saligny". Este vorba despre o finantare in valoare de 7.424.157,43 lei, inclusiv TVA, din care contributia de la bugetul comunei este de 488.271,61 lei. Alesii locali au avut de analizat atat indicatorii tehnici si devizul general al investitiei, ... citește toată știrea