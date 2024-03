Dupa o lunga asteptare, in 22 martie se deschide sectia Olimpia - Muzeul Sportului si Turismului Montan, singurul muzeu de acest gen din tara. Si nu oricum. Copiii din scolile brasovene sunt asteptati, intre orele 10.00 si 12.00, in 22 martie, la o petrecere costumata pe gheata, atunci cand "Regele Iarna cedeaza locul printesei Primavara". In "prologul" deschiderii muzeului. "Ne-am gandit ca, pana la urma, scopul nostru pentru acest nou muzeu este in primul rand educatia. O sa avem activitati ... citește toată știrea