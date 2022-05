Remiza alba pentru FC Brasov Under 16 in turul semifinalei Ligii Elitelor

Remiza alba pentru juniorii FC Brasov Under 16 in turul semifinalei de Liga Elitelor. Stegarii au terminat la egalitate, 0-0, meciul disputat acasa contra celor de la Universitatea Craiova.Dupa un meci de forta, pe care brasovenii l-ar fi putut castiga pe final, FC Brasov pleaca in deplasarea de la Craiova de pe picior de egalitate cu adversarul.Dupa o prima repriza jucata pe contre, in partea a doua a jocului brasovenii ar fi putut castiga dupa doua ocazii foarte mari. Dintre care una in ... citeste toata stirea